الخميس 31 يوليو 2025
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انفوجراف

أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا، 16 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل (إنفوجراف)

علم فلسطين، فيتو
علم فلسطين، فيتو

 

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فرنسا بريطانيا فلسطين

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