الجمعة 01 أغسطس 2025
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أخبار مصر

خلال ساعات، بدء فرز طلبات وظائف مونوريل القاهرة الكبرى

مونوريل
مونوريل

تبدأ الشركة المشغلة لمونوريل القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة، وتحديدا بداية من الأسبوع المقبل، فرز طلبات  التشغيل وملفات المتنافسين على وظائف المونوريل التى تم الإعلان عنها من قبل. 

ومن المقرر أن يتم فحص وفرز الطلبات بداية الاسبوع المقبل على ان يتم إخطار المتقدمين للحضور للامتحان واللقاءات المختلفة خلال الفترة القادمة. 

أغلقت شركة مترو الأنفاق، الأربعاء الماضي، باب التقديمات لوظائف مونوريل القاهرة، وتشمل وظائف التشغيل والوظائف الفنية. 

وسبق  أن أعلنت  الشركة المصرية  لتشغيل المترو توافر عدد من الوظائف في مشروع مونوريل القاهرة الكبرى، وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة. 

 

والوظائف المطلوبة للشركة كما يلي: 

 

  
 

 

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الوظائف المطلوبة الشركة المصرية لتشغيل المترو الشركة المصرية شركة مترو الأنفاق

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