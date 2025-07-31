الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

صندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات تجارية وإدارية للبيع بالمزاد العلني

خالد صديق
خالد صديق

كشف صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء عن طرح وحدات تجارية وإدارية للبيع بالمزاد العلني.

وأكد الصندوق طرح 20 محلًا تجاريًا بمساحات تتراوح بين 19 و56 مترًا مربعًا تقريبًا و10 وحدات إدارية بمساحات تتراوح بين 63 و66 مترًا مربعًا تقريبًا.

وأضاف أنه عقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، ويشمل المزاد فرصة مميزة لدفع 25% من قيمة الوحدة والاستلام الفوري في منطقة الخيالة بمصر القديمة، وذلك بالقرب من المتحف القومي للحضارة المصرية ونادي الفروسية.

كشفت دراسة دولية حديثة عن مشروع الإسكان الاجتماعي عن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة. 

حيث أشارت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" إلى أن المبادرة بدأت بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.

كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.

وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان الاجتماعي البنك المركزى المصرى الإسكان المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية

الأكثر قراءة

هالاند: أتحمل خطأ عمر مرموش وأثق في براءة مانشستر سيتي من الانتهاكات المالية

بالأسماء، مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

بعد انتهاء الأزمة بالتراضي، كم كلف رحيل مارسيل كولر خزينة النادي الأهلي؟

رئيس إسكان النواب يكشف الموعد النهائي لصدور تعديلات قانون الإيجار القديم

غدًا، رفع أسعار كوكاكولا وشويبس ومياه دساني في الأسواق

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

سعر القصدير اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الخميس

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا، 16 دولة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بسعة الرزق وتوفير المال

الإفتاء توضح مدى حث الإسلام على احترام خصوصية الآخرين

«بلى قادرين على أن نسوي بنانه»، محمد سيد طنطاوي يتحدث عن الحياة بعد الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads