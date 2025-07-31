بالأسماء، مدير أمن الأقصر يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط

اعتمد اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، حركة التنقلات الداخلية للضباط 2025 مساء اليوم الخميس.

حركة تنقلات ضباط مدير أمن الأقصر

وتم تعيين المقدم أحمد ناصف رئيسا لمباحث بندر الأقصر، والرائد أحمد المغربي رئيسا لمباحث أرمنت، والمقدم محمد المغربي رئيسا لمباحث إسنا، والرائد شادي السمان رئيسا لمباحث الترحيلات، والنقيب عمر المدني رئيسا لمباحث المرافق

وجرى تجديد الثقة في الرائد محمد طلعت رئيسا لمباحث مركز الأقصر «البياضية»، والرائد معتصم البغدادي رئيسا لمباحث طيبة، والرائد أيمن محروس رئيسا لمباحث القرنة، والرائد أدهم الغزالي رئيسا لمباحث المخدرات، والرائد أحمد طه رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام، والرائد معتز إبراهيم رئيسا لمباحث التموين.



وتعد حركة تنقلات وترقيات 2025 باعتبارها امتدادًا لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعتمد على التطوير المستمر في الأداء، ومواكبة المتغيرات الأمنية على المستويات كافة، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات داخلية وخارجية تفرض استعدادًا دائمًا، وقدرة عالية على التكيف، وضخًا منتظمًا للكفاءات في مختلف المواقع.

وتأتي هذه الحركة ضمن مسار شامل لتحديث بنية العمل الأمني في مصر، والاعتماد على عناصر ذات خبرات متنوعة، وقدرات عالية في التعامل مع الملفات الأمنية الدقيقة، في وقت يتزايد فيه الطلب على الأمن كركيزة للاستقرار والتنمية الشاملة

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