الخميس 31 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد طفل من سكان خان يونس بسبب مخطط التجويع الصهيوني

ضحايا غزة
ضحايا غزة

أعلن مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن استشهاد طفل فلسطيني من سكان مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب التجويع وسوء التغذية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة  وثقت استشهاد 11 شخصا بسبب الجوع وسوء التغذية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 51 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 23 من طالبي المساعدات.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

 وفي الوقت ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 60,034 شهيدا و145,870 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين فجر الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مناطق عدة فى قطاع غزة.

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غزة قطاع غزة مدينة خان يونس ضحايا العدوان الإسرائيلي

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