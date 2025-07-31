الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

رسميا، البرتغالي هيليو سوزا مديرا فنيا لـ منتخب الكويت

هيليو سوزا، فيتو
هيليو سوزا، فيتو

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي هيليو سوزا، لتولي تدريب منتخب الكويت الأول.

ويتولى سوزا، قيادة الأزرق، لمدة عامين، خلفا للمدرب خوان أنطونيو بيتزي، الذي سينتهي عقده غدا الجمعة، بعدما فشل في قيادة المنتخب للوصول إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

مسيرة البرتغالي هيليو سوزا 

وتم اختيار المدرب البرتغالي، الذي سبق له تدريب منتخب البحرين، بالإجماع، من بين 7 مدربين مرشحين، نظرًا لمعرفته الجيدة بالكرة الكويتية، ومتابعته السابقة للمنتخب الكويتي.

ومن المقرر أن يشرف هيليو سوزا، كذلك على منتخب الكويت الأولمبي، وأن يقوم بجولات ميدانية تشمل معسكرات الأندية استعدادا للموسم المقبل.

من ناحية أخرى، كشف الاتحاد الكويتي، عن اقتراب الكويت من استضافة مباراة السوبر الفرنسي.

كما أشار الاتحاد إلى أنه سيرسل غدا الجمعة، رسالة رسمية بخصوص عودة اللاعب الدولي شبيب الخالدي إلى الملاعب، بعد تخفيض مدة إيقافه بسبب المنشطات.

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