مهاجم برينتفورد يتمرد على ناديه من أجل نيوم السعودي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الكونغولي ويسا مهاجم برينتفورد الإنجليزي والذي ارتبط اسمه بصفقات نيوم السعودي في الصيف الجاري قد أعلن التمرد على ناديه.



وذكرت شبكة “talk sort” أن ويسا يتمرد على ناديه ويضغط من أجل الرحيل عن صفوفه في الميركاتو الصيفي الجاري من خلال الانقطاع عن التدريبات.





وربطت التقارير الصحفية اسم ويسا بصفقات نيوم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.



ويستعد نيوم لظهور قوي ومميز بقيادة مدربه الفرنسي جاليتييه في أول موسم له بدوري المحترفين السعودي.

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