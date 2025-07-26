في لفتة إنسانية.. أمن القاهرة يعيد مسنًا مريضًا نفسيًا لأسرته بعين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في إعادة مواطن مسن يحمل جنسية إحدى الدول العربية إلى أسرته، بعد تغيبه عن منزله بدائرة قسم شرطة عين شمس.

أمن القاهرة تعيد مسن مريض نفسيا إلى أسرته فى عين شمس

وكانت غرفة عمليات القسم قد تلقت بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بغياب شقيقها الذي يعاني من مرض نفسي، عقب خروجه من مسكنهما وعدم عودته، ما أثار مخاوفها على سلامته.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وجمع المعلومات، حيث نجحت التحريات في تحديد مكان تواجده داخل نطاق الدائرة.

وتوجهت قوة أمنية إلى الموقع، وتم العثور على المتغيب في حالة جيدة ودون أن يتعرض لأي أذى.

وتم استدعاء شقيقته المبلغة، وتسليمه لها بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، وسط حالة من الامتنان والثناء من جانب الأسرة لسرعة الاستجابة.

يأتي ذلك في إطار النهج الذي تتبعه وزارة الداخلية لتفعيل الاستجابة الفورية للحالات ذات الطابع الإنساني، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال تقديم يد العون والرعاية للمواطنين في المواقف الطارئة.

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