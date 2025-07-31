الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مستقبل غامض لدوناروما مع باريس سان جيرمان

دوناروما،فيتو
دوناروما،فيتو

أثار الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما جدلا واسعا ليحتل العناوين مجددًا داخل نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات أنه على رغم أن عقد جانلويجي سينتهي في يونيو 2026، ومع اقتراب قدوم الحارس شوفالييه، إلا أن دوناروما منفتح على المنافسة على مركزه الأساسي، كما فعل سابقًا مع نافاس.

وأكد أن القرار النهائي بشأن مستقبله سيتم اتخاذه خلال الأشهر القادمة.

 

وبحسب تقرير شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يعيش فصلًا جديدًا من الأزمات المعتادة المتعلقة بحراس المرمى، وهي أزمة ليست بالجديدة على النادي الذي سبق أن واجه مواقف مشابهة مع سالفاتوري سيريجو، وكيفين تراب، وألفونس أريولا، وجيانلويجي بوفون، وكيلور نافاس.

 

وفي الموسم الماضي اضطر دوناروما إلى التنافس مع ماتفي سافونوف الذي فضّله المدرب لويس إنريكي في بعض المباريات، إلا أن الحارس الإيطالي تمكن في النهاية من الحفاظ على مركزه الأساسي.

وأثبت الحارس أهميته من خلال أدائه الحاسم في المباريات المصيرية، وهو ما كان يمكن أن يؤثر إيجابًا في مفاوضات تجديد عقده مع إدارة النادي.لكن هذا الملف ظل عالقًا في الأشهر الأخيرة، وشهد هذا الأسبوع تطورًا جديدًا.

وارتبط اسم دوناروما، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي حول راتبه الجديد، بعدة أندية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وجالطة سراي وأندية سعودية.

ومع ذلك، لا يُستبعد أيضًا أن يبقى الحارس الإيطالي في العاصمة الفرنسية، وهو ما قد لا يكون خبرًا جيدًا بالنسبة له، إذ سيكون في منافسة مباشرة مع لوكاس شوفالييه الذي قد يبدأ بأفضلية، وكل الاحتمالات لا تزال قائمة حتى نهاية سوق الانتقالات.

وفي إيطاليا، أثارت قضية دوناروما الكثير من الجدل، حيث كتبت صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "مرت 15 يومًا منذ خسارة نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي، وكان أمل رئيس النادى ومديره الرياضي لويس كامبوس أن يتم تجديد عقد حارسهم العملاق مباشرة بعد المباراة رقم 65 من موسم طويل وقوى (4 ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا)".

وأضافت: "لكن دوناروما، الذي ينتهي عقده بعد عام، لم يكن يومًا أبعد عن باريس كما هو الآن. باريس سان جيرمان، الذي ابتعد عن الإنفاق الجنوني الذي كان سمة الماضي، لا ينوي تحسين راتب الحارس الذي يتقاضى 850 ألف يورو إجمالًا شهريًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جانلويجي دوناروما الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما الحارس الإيطالي باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان جيانلويجي بوفون

مواد متعلقة

تفاقم أزمة كولر مع الأهلي.. المدرب السويسري يرسل إنذارا بمستحقاته.. مفاوضات للتنازل عن الشرط الجزائي.. والهلال السوداني طوق النجاة لـ الأحمر

ديكو يصل إلى سيول لحضور ودية برشلونة اليوم (فيديو)

"فيني وريال مدريد على نار هادئة"، أزمة فينيسيوس تتصدر غلاف صحيفة آس الإسبانية

الإسماعيلي يواجه سموحة وديا اليوم

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام والقنوات الناقلة

آخر تجهيزات ملعب الكامب نو معقل برشلونة التاريخي (فيديو)

منتخب مصر يواجه تونس وديا في سبتمبر استعدادا لكأس العرب

أخبار الأهلي، تفاقم الأزمة بين إدارة الأحمر وديانج.. إجهاض مخطط عبد القادر للرحيل.. تطورات جديدة في ملف تجديد عاشور

الأكثر قراءة

أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

مشهد مروع، لحظة سقوط لعبة بركابها في أحد الملاهي بالسعودية (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 8 قضاة رؤساء لمحاكم الاستئناف

قرار عاجل من السكك الحديدية بشأن حادث قطار السنطة

جلسة بين الزمالك وبيراميدز لمحاولة ضم هذا الثنائي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

صعود مفاجئ للدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الخميس 31-7-2025

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد حديث علي جمعة، تعرف على اسم وصفة المهدي المنتظر ومكان خروجه

مضمونة ومجربة، أدعية الغنى من الفقر كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads