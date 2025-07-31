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ثقافة وفنون

بطرس دانيال يكشف الوصية الأخيرة للفنان لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب،
الفنان لطفي لبيب، فيتو

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، حقيقة إصابة الفنان لطفي لبيب بسرطان الحنجرة، وتفاصيل الساعات الأخيرة في حياته قبل وفاته، وتكريمه في المركز الكاثوليكي.

تكريم لطفي لبيب عن دوره في فيلم “وش في وش”

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن الفنان الراحل لطفي لبيب تم تكريمه عن دوره في فيلم "وش في وش"، ولجنة التحكيم كرّمته بها وهو يستحق ذلك، وتابع أن الراحل داعب الجمهور قائلا: الجائزة دي هتشجعني لمستقبلي، وكان شخص ودود ويشجع الجميع، ويشارك مع فنانين شباب في أعمال مسرحية لتشجعيهم ودعمهم، ورغم تعرضه لجلطة ولكنه ودود وعطوف مع الجميع فكان يذهب لتشجعيهم ودعمهم نفسيا ومعنويًا.

إصابة لطفي لبيب بسرطان الحنجرة

وعن إصابة الفنان لطفي لبيب بورم سرطاني في الحنجرة، أكد «دانيال» أنه بالفعل تعرض لهذه الأزمة، متابعا: الدكاترة كانوا عايزين يعملوله شق في الحنجرة ولكن أسرته رفضت مراعاة لحالته النفسية.

وصية لطفي لبيب

وعن وصية لطفي لبيب الأخيرة، أكد رئيس المركز الكاثوليكي أن وصيته أن يتم إنتاج السيناريوهات التي كان يعمل عليهما قبل رحيله، وهما فيلم ومسلسل كان يكتبها ليتم تصويرهما كأعمال فنية، متابعًا: لطفي لبيب قال لي هفوق وأروح مكتبي في الرحاب أكمل كتابة فيهم.

وعن تكريم لطفي لبيب بعد وفاته، أوضح بطرس دانيال أن هذا الأمر لن يتوقف عند وفاته فسيتم إقامة حفل تأبين له، وسيتم كتابة اسمه في الكتاب لأنه يستحق كل التكريم.

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