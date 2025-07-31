سانشو يتنازل عن نصف راتبه من أجل العودة إلى دورتموند

أبدى جادون سانشو جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، استعداده لتخفيض راتبه إلى النصف، من أجل العودة إلى بوروسيا دورتموند.

وانضم سانشو (25 عاما) إلى مانشستر يونايتد قادمًا من دورتموند في 2021، لكنه فشل في إثبات نفسه داخل قلعة أولد ترافورد، قبل أن ينتقل الموسم الماضي إلى تشيلسي على سبيل الإعارة.

ورغم تقديمه بعض اللمحات الجيدة وتتويجه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي مع البلوز، إلا أن النادي اللندني رفض الاحتفاظ به لدرجة دفع غرامة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني لإعادته لليونايتد.

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشو

ويسعى مانشستر يونايتد للتخلص من سانشو وعقده الضخم البالغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

من جهتها، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللاعب مستعد لخفض راتبه إلى النصف، ليصل إلى 150 ألفا أسبوعيا، من أجل تسهيل عودته إلى سيجنال إيدونا بارك. وبذلك سيظل أحد أعلى اللاعبين أجرًا في دورتموند، لكن المدافع نيكلاس زوله سيبقى الأعلى راتبا بـ230 ألفًا أسبوعيا.

وما زال سانشو مرتبطا بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد لعام آخر، لكن التقارير تشير إلى أن المدرب روبن أموريم "يتجاهله تماما"، ولم يعد يشارك حتى في تدريبات اللاعبين المستبعدين مثل أليخاندرو جارناتشو.

أرقام سانشو في مسيرته

وخلال فترة إعارته لتشيلسي، شارك سانشو في 41 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 10، بينما كان قد تألق سابقا مع دورتموند بين 2017 و2021، حيث لعب 104 مباريات في البوندسليجا وسجل 38 هدفًا.

كما سبق له العودة إلى النادي الألماني في إعارة قصيرة العام 2024 ساعد خلالها الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وإجمالا، لعب سانشو 158 مباراة بقميص دورتموند وسجل 53 هدفًا وصنع 67، ما يجعل عودته المحتملة إلى النادي حدثا بارزا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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