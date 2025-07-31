التمثيل التجاري ببيروت ينظم ملتقى للترويج للاستثمار في مصر

قام مكتب التمثيل التجاري ببيروت بتنظيم ملتقى للترويج للاستثمار في مصر بالتعاون مع مجموعة البعلبكي اللبنانية، إحدى كبريات الشركات المستثمرة في مصر.



و شارك في الملتقى عدد كبير من الشركات اللبنانية المهتمة الاستثمار في مصر، وكذا ممثلو عدد من البنوك اللبنانية مثل بلوم وعودة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال اللبناني والجمعيات الفاعلة فيه.

تخفيض مدة الإجراءات الحكومية

وعرضت الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب للإطار العام للاستثمار في مصر والتحديثات المستمرة التي تقوم بها الجهات المصرية المعنية بجذب الاستثمارات، وكذا الإصلاحات المختلفة التي تتم لتيسير تأسيس الأنشطة المختلفة، وتخفيض مدة الإجراءات الحكومية وكذا الاصلاحات الضريبية والمالية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال في مصر.



كما عرضت مجموعة شركات البعلبكي لتجربتها الرائدة للاستثمار في مصر على المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.