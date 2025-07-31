الخميس 31 يوليو 2025
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اقتصاد

التمثيل التجاري ببيروت ينظم ملتقى للترويج للاستثمار في مصر

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 قام مكتب التمثيل التجاري ببيروت بتنظيم ملتقى للترويج للاستثمار في مصر بالتعاون مع مجموعة البعلبكي اللبنانية، إحدى كبريات الشركات المستثمرة في مصر.
 

 و شارك في الملتقى عدد كبير من الشركات اللبنانية المهتمة الاستثمار في مصر، وكذا ممثلو عدد من البنوك اللبنانية مثل بلوم وعودة، وشركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال اللبناني والجمعيات الفاعلة فيه.

تخفيض مدة الإجراءات الحكومية 

 وعرضت الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب للإطار العام للاستثمار في مصر والتحديثات المستمرة التي تقوم بها الجهات المصرية المعنية بجذب الاستثمارات، وكذا الإصلاحات المختلفة التي تتم لتيسير تأسيس الأنشطة المختلفة، وتخفيض مدة الإجراءات الحكومية وكذا الاصلاحات الضريبية والمالية التي تهدف لتحسين بيئة الأعمال في مصر. 


كما عرضت مجموعة شركات البعلبكي لتجربتها الرائدة للاستثمار في مصر على المشاركين.

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