الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مصطفى الآغا يودع برنامج “الحلم” وهذا الإعلامي خلفًا له

مصطفى الآغا،فيتو
مصطفى الآغا،فيتو

 أعلنت مجموعة MBC عن اختيار الإعلامي ياسر السقاف، سفيرًا جديدًا لبرنامج "الحلم" الترفيهي، الذي يُعرض على شاشة MBC1، خلفًا للإعلامي الكبير مصطفى الآغا، الذي قدّم البرنامج على مدى سنوات طويلة.

برنامج الحلم

 ويأتي هذا الإعلان بعد مرور 19 عامًا من النجاح المتواصل الذي حققه البرنامج، الذي بات يُعدّ واحدًا من أبرز البرامج الجماهيرية التي تحقق أحلام المشاركين في مختلف أنحاء العالم العربي.

مصطفى الآغا

يشار إلى أنه الإعلامي مصطفي الاغا، أعلن مؤخرا استقالته من برنامج الحلم، الذي قدمه طوال 19 عامًا، عبر قناة mbc، حيث حرص الإعلامي على  توجيه الشكر لإدارة القناة، ولفريق عمل البرنامج، مؤكدًا أنه تشرف بالعمل معهم خلال هذه السنوات.

وكتب مصطفى الأغا منشورا، عبر حسابه الرسمي بـ انستجرام، قال فيه: تشرفت على مدى 19 عاما بتقديم جوائز ⁧الحلم‬⁩ عبر شاشة MBC، وأمس قدمت جائزة ⁧المليون دولار، وهي آخر ظهور لي في الحلم، ‏كل الشكر لمجموعة MBC ولفريق الحلم المستمر عبر الشاشة الأحلى والأكمل والأجمل والأمثل. 

 

كان الإعلامي مصطفى الأغا، ودع برنامجه الشهير صدى الملاعب، الذي عُرض على مدار عشرين عامًا عبر شاشة قناة MBC وحقق نجاحًا كبيرًا على مدار السنوات، حيث نشر مصطفى عبر حسابه بموقع إنستجرام، عددًا من مقاطع الفيديوهات القديمة من برنامجه صدى الملاعب

 

وكتب الأغا رسالة مؤثرة، جاء بها: عشرون عامًا إلا بضعة أشهر، هي ثلث عمري قضيتها في صدى الملاعب الذي أودعه يوم السبت 5/4/2025.. نودعه ونحن فخورون ببرنامج دخل كل بيت عربي وكان بحق برنامج كل الأسرة.. شكرًا من القلب لمحبتكم وعلى المحبة سنلتقي بإذن الله.

 

يأتي ذلك بعد أن كشف بسام البريكان المتحدث الرسمي لـ MBC، ترك  الإعلامي مصطفى الأغا لـ برنامج صدى الملاعب، حيث كتب البريكان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكرًا من القلب للإعلامي الكبير مصطفى الأغا على كل ما قدمه لنا عبر صدى الملاعب طوال 19 عامًا من الإبداع والتميز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاشة MBC مصطفى الأغا مجموعة MBC

الأكثر قراءة

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجيزة

بطرس دانيال يكشف الوصية الأخيرة للفنان لطفي لبيب

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads