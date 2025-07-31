الخميس 31 يوليو 2025
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أخبار مصر

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الاستعدادات عن انطلاق التصويت بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج غدا

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأ، منذ قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات  للقاضي أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر الهيئة.

 

ويهدف المؤتمر إلى استعراض مدى جاهزية الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، سواء داخل مصر أو خارجها، وإطلاع الرأي العام على أبرز الترتيبات والإجراءات المتخذة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

 

وثمنت الهيئة في بيانها تعاون وسائل الإعلام ودورها في متابعة تغطية مجريات العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية.

 

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس المقبل في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس. 

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ندب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لرئاسة وأمانة لجان الانتخاب بالخارج استعدادا للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بناءً على الكشوف الواردة من وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

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