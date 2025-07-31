الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، حفل تكريم 191 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة والحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات العالمية والإقليمية والوزارية، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بنادي الشرطة الشرقي، بحضور اللواء الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.
 

محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات

وقدم المحافظ التهنئة للأوائل بمختلف الشهادات والفائزين بالمراكز الأولى في مختلف المسابقات، مطالبًا إياهم بالعمل والسعى لاستمرار النجاح والتفوق ومواصلة الجهد والعمل للتميز أكثر خلال مراحل التعليم التالية، مؤكدا أن استمرار النجاح والحفاظ عليه يجب أن يكون هو الهدف الأسمى، وأن يكون على أتم الجاهزية لتجاوز كافة التحديات خلال مسيرته التعليمية والعملية.

كما وجه المحافظ تحية خاصة لأولياء الأمور وأسر الطلاب لدورهم في توفير الرعاية وتهيئة المناخ المناسب للتفوق، لما بذلوه من جهد وتضحيات، ليصل أبناؤهم لهذا التكريم، معربا عن تقديره للعاملين في المنظومة التعليمية من المعلمين والإداريين، لاسيما وأن مصر تعتمد على أبنائها المتفوقين في جميع المجالات لبناء الوطن.

ووجه وكيل وزارة التعليم الشكر للمحافظ لحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة لدعم المتفوقين وتحفيزهم، وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بقطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات،خاصة وأن التكريم يعد حافزا للمتفوقين للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق.

فقرات غنائية لرياض أطفال مدرسة شمس الغد بالمنشأة

يذكر أن الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها فيلم تسجيلي عن إنجازات تعليم سوهاج، وفقرات غنائية لرياض أطفال مدرسة شمس الغد بالمنشأة، ومدرسة رشا جلال بأخميم، ثم فقرة كورال غنائي وطني، وقصيدة شعرية، واختتم الحفل بقيام المحافظ بتكريم الطلاب ومنحهم شهادات التقدير، وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع أبنائه الطلاب.

وتلقى المحافظ درع التربية والتعليم من وكيل الوزارة تقديرا لجهوده في دعم المنظومة التعليمية، ودور المحافظة في دعم الأنشطة والفعاليات الخاصة بالتربية والتعليم.

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