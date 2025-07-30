"100 يوم صحة".. تقديم خدمات التوعية والتثقيف لأكثر من 34 ألف مواطن فى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي إلي 34 ألفا 668 مواطنا، وذلك خلال الـ 15 يوما الأولي منذ انطلاق فعاليات حملة "100 يوم صحة"في 15 يوليو الجاري، والتي تهدف إلى تكثيف تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأكد "دويدار" أن للتوعية الصحية دورًا محوريًا في تصحيح المعلومات الطبية المغلوطة المنتشرة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن رسائل التثقيف الصحي تُقدَّم بشكل مبسّط وسهل الفهم، ما يسهم في تعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية داخل المجتمع.

وأوضح "دويدار" أن فرق التوعية تواصل تقديم خدماتها في الحدائق العامة، الميادين، والمساجد، والكنائس، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مواقع تجمعهم اليومية.

كما ثمّن "دويدار" الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الثقافة الصحية وفرق التثقيف الصحي خلال مختلف الحملات، مشددًا على أهمية التدريب المستمر وتطوير مهارات المثقفين والمثقفات الصحيات، لضمان تقديم رسائل صحية فعّالة ومؤثرة وفي هذا السياق، قال المواطن أحمد محمد أحد المستفيدين من الحملة "استفدت جدًا من النصائح التي قدّمتها فرق التوعية في الميدان، خصوصًا فيما يتعلق بالأمراض المزمنة والتغذية السليمة. كانت المعلومات بسيطة وسهلة، وأجابت على أسئلة كثيرة كانت في ذهني.

كما أكد " أحمد رجب " مسئول فرق التوعية والتثقيف الصحي، قائلًا "نحرص دائمًا على تبسيط المعلومة ونقلها بطريقة تناسب كل فئة، ونشعر بسعادة كبيرة عندما نجد استجابة وتفاعل من الناس. هذا أكبر دافع لنا للاستمرار."

جدير بالذكر أن حملة "100 يوم صحة" تتضمن، إلى جانب التثقيف الصحي، العديد من الخدمات الطبية في مجالات الكشف المبكر والعلاج، وتأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الصحة العامة للمواطنين.

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