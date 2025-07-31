الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الأعلى للثقافة يناقش رواية "اتَّبَعُوا مَا تَتلُو الشَّيَاطِينُ"

غلاف الرواية،فيتو
غلاف الرواية،فيتو

أعلن الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن تنظيم الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالأعلى للثقافة ندوة لمناقشة رواية "اتَّبَعُوا مَا تَتلُو الشَّيَاطِينُ" للكاتبة الشابة آلاء أشرف.

وقد فازت هذه الرواية بالمركز الثاني في الدورة السابعة بمسابقة المواهب الأدبية بـ الأعلى للثقافة، والتى تحمل أسم  الراحل جابر عصفور، وذلك في تمام السادسة مساء الثلاثاء 5 أغسطس 2025 بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.
 

رواية "اتَّبَعُوا مَا تَتلُو الشَّيَاطِينُ"
 

تدير ندوة مناقشة رواية "اتَّبَعُوا مَا تَتلُو الشَّيَاطِينُ" الدكتورة إيمان نجم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، يقوم بالمناقشة ؛د.عادل ضرغام- أستاذ الأدب الحديث والنقد بكلية دار علوم - جامعة القاهرة، د.عايدي جمعة- أستاذ النقد الأدبي - جامعة أكتوبر.
 

وتسعى هذه الندوة إلى دعم المواهب الشابة من خلال تسليط الضوء على إبداعاتهم، وفتح النقاش حول موضوعات ثقافية معاصرة تتعلق بالوعي الثقافي والهوية الوطنية، كما تشجع الشباب على التعبير عن أفكارهم ومواهبهم، ولا سيما توفير منصة لهم للتواصل مع المهتمين بالشأن الأدبي.

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الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي الدكتور أشرف العزازى الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة الدكتورة إيمان نجم مسابقة المواهب الأدبية

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