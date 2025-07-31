هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

يتساءل كثير من الناس، عن حكم الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية، خاصة المقبلين على الخطبة أو الزواج؛ لتكوين بعض الذكريات التي يفضلون الاحتفاظ بها.

ومن جانبه، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول صاحبه: “هل الصور الفوتوغرافية حرام يجب تمزيقها أم يجوز الاحتفاظ بها، وخاصة صور الخطوبة والزواج، على أن تكون الصور قاصرة عليها وعلى زوجها فقط؟”.

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟



وقالت دار الإفتاء إن الصور الفوتوغرافية يجوز اقتناؤها؛ لأنها تعكس الظل فقط؛ فلا يجب على السائلة تمزيق صور الخطبة والزفاف على القول الراجح، شريطة أن توضع الصور التي تظهر فيها الزوجة مع زوجها أو أولادها وأهلها في مكان مستتر مثل غرفة النوم، وأما النَّهْيُ عن الصور فالمراد بها الصور المجسمة.

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية؟

من ناحية أخرى، أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول فيه صاحبه: “ما حكم تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية لها؛ فلما كانت الصورة أوقع في النفس وأثبت في الذهن وأقرب إلى الأفهام عادة من الكلمة المقروءة التي ربما يستعصي فهمُها على آحاد الناس أو صغارهم، فقد بذلنا جهدنا في محاولة لتقريب فهم القرآن على هذه الطائفة من الناس؛ وذلك عن طريق كتابة الآية مقرونة بصورة توضيحية لها، على أن تكون الصورة متسقة مع مقررات الشريعة العامة ومقاصدها ومراعية حكم الإسلام في التصوير. فهل ما نفعله هذا يعد موافقًا للشرع الحنيف وروحه الذي جاء بالتيسير، أم أنه يتصادم مع نص شرعي أو إجماع أو اجتهاد معتبر؟”.



وقالت دار الإفتاء: “مثل هذا العمل لا مانع منه شرعًا، بل هو مدخل حسن لتوضيح المعاني القرآنية وتسهيل فهمها لقطاع كبير من المسلمين وغيرهم، إلا أن هذا العمل لدقته يتطلب مراجعة تفصيلية لكل الرسوم التوضيحية الدالة على معاني الآيات من قِبَل الهيئات الدينية المعتمدة؛ كـمجمع البحوث الإسلامية”.

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