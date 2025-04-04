بالدليل، آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

يجهل الكثيرون أن هناك آيات قرآنية نزلت ليلا، وآيات قرآنية نزلت نهار، كما أنهم يجهلون أيضا الكثير أن الآيات القرآنية معجزة، وعلامة على صدق مَن جاء بها صلى الله عليه وسلم، وأن فيها عبرةٌ وذِكْرى لمن أراد أن يتذكَّر، وأن معرفة الآيات القرآنية لا يتأتى إلا بتوقيفٍ من الشارع؛ لأنه ليس للقياس والرأي مجالٌ فيه، وإنما هو محضُ تعليم وإرشاد؛ وبعض العلماء يذهب إلى أن معرفة الآيات القرآنية منها ما هو سماعي توقيفي، ومنها ما هو قياسي، وفي إطار مدارسة كتاب الله في شهر القرآن الكريم رمضان نتدارس معكم الآيات القرآنية التي نزلت ليلا مشفوعة بالأحاديث التي تؤكد هذا الطرح فإلى التفاصيل.

آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

آيات قرآنية نزلت ليلا

1- آية تحويل القبلة، ففي الصحيحين من حديث ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، وروى مسلم عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء [ البقرة: 144 ] الآية. فمر رجل من بني سلمة، وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كلهم نحو القبلة.

لكن في الصحيحين عن البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بيت المقدس ستة عشر - أو سبعة عشر شهرا - وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله، لقد صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. فهذا يقتضي أنها نزلت نهارا بين الظهر والعصر.

قال القاضي جلال الدين: والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل ; لأن قضية أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قريبة من المدينة، فيبعد أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر البيان لهم من العصر إلى الصبح.

[ ص: 97 ] وقال ابن حجر: الأقوى أن نزولها كان نهارا، والجواب عن حديث ابن عمر: أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة، وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء. وقوله: ( قد أنزل عليه الليلة ) مجاز، من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والذي يليه. ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي عن أبي سعيد بن المعلى، قال: مررنا يوما ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر فقلت: لقد حدث أمر، فجلست، فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء حتى فرغ منها، ثم نزل فصلى الظهر.

2- أواخر آل عمران، أخرج ابن حبان، في صحيحه، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر عن عائشة: أن بلالا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده يبكي فقال: يا رسول الله، ما يبكيك ؟ قال: وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب [ آل عمران: 190 ]، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر.

3- والله يعصمك من الناس [ المائدة: 67 ] أخرج الترمذي والحاكم، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرس، حتى نزلت، فأخرج رأسه من القبة، فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله وأخرج الطبراني، عن عصمة بن مالك الخطمي، قال: كنا نحرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل حتى نزلت، فترك الحرس.

4- سورة الأنعام، أخرج الطبراني وأبو عبيد في فضائله، عن ابن عباس قال: [ ص: 98 ] نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح.

5- آية الثلاثة الذين خلفوا، ففي الصحيحين من حديث كعب: فأنزل الله توبتنا حتى بقي الثلث الأخير من الليل.

6- سورة مريم ; روى الطبراني عن أبي مريم الغساني، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: ولدت لي الليلة جارية، فقال: والليلة نزلت علي سورة مريم، سمها مريم.

7- أول الحج، ذكره ابن حبيب ومحمد بن بركات السعدي في كتابه الناسخ والمنسوخ وجزم به السخاوي في " جمال القراء ". وقد يستدل له بما أخرجه ابن مردويه، عن عمران بن حصين: أنها نزلت والنبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم فرفع بها صوته.. الحديث.

8- آية الإذن في خروج النسوة في الأحزاب، قال القاضي جلال الدين: والظاهر [ ص: 99 ] أنها ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآية [ الأحزاب: 59 ]. ففي البخاري عن عائشة: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر، فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فقلت: يا رسول الله، خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا ; فأوحى الله إليه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.

قال القاضي جلال الدين: وإنما قلنا: إن ذلك كان ليلا ; لأنهن إنما كن يخرجن للحاجة ليلا، كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك.

آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

9- واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا [ الزخرف: 45 ] على قول ابن حبيب: إنها نزلت ليلة الإسراء.

10- أول الفتح، ففي البخاري من حديث: لقد نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فقرأ ( إنا فتحنا لك فتحا مبينا )..... الحديث.

آيات قرآنية نزلت ليلا تعرف عليها

11- سورة المنافقين، كما أخرجه الترمذي، عن زيد بن أرقم.

12- سورة ( والمرسلات )، قال السخاوي في " جمال القراء ": روي عن ابن مسعود أنها نزلت ليلة الحية بحراء، وقال البخاري أنها نزلت ليلة عرفة بغار منى، وهو في الصحيحين بدون قوله ليلة: عرفة. والمراد بها: ليلة التاسع من ذي الحجة، فإنها التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيتها بمنى.

13 المعوذتان، فقد قال ابن أشتة في المصاحف: أنبأنا محمد بن يعقوب، نبأنا أبو داود، نبأنا عثمان بن أبي شيبة، نبأنا جرير، عن بيان، عن قيس، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنزلت علي الليلة آيات لم ير مثلهن: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس.

14- ومنها قوله: ( إنك لا تهدي من أحببت ) الآية ( القصص: 56 )، قالت عائشة - رضي الله عنها -: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في اللحاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.