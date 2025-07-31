بمجسم التنين، ملعب كاي تاك بهونج كونج يستعد لاستقبال مباراة آرسنال وتوتنهام

آرسنال وتوتنهام، احتفل مسؤولو ملعب كاي تاك بهونج كونج بدخول مجسم التنين قبل مباراة آرسنال وتوتنهام الودية التي ستقام بينهما بعد قليل في إطار تحضيرات الموسم الكروي القادم.

Hong Kong putting on a show at the Kai Tak stadium 🇭🇰 pic.twitter.com/3olmPWUfQv — Connor Humm (@TikiTakaConnor) July 31, 2025

Hong Kong putting on a show at the Kai Tak stadium 🇭🇰 pic.twitter.com/3olmPWUfQv — Connor Humm (@TikiTakaConnor) July 31, 2025

تشكيل آرسنال

تشكيل توتنهام

ويجلس كل من فيكتور جيوكيريس،، وكريستيان موسكيرا ومارتن زوبيمندي على مقاعد بدلاء آرسنال.

فيكتور جيوكيريس،فيتو

بينما على الطرف الثاني، يرغب نادي توتنهام هوتسبير في مباراة آرسنال القادمة أن ينتصر بقيادة المدير الفني الجديد توماس فرانك، متسلحًا بنجمه الغاني الجديد محمد قدوس، القادم من صفوف فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام

من المقرر إقامة مباراة آرسنال وتوتنهام الودية اليوم في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويستقبل استاد «كاي تاك بارك الرياضي» في دولة هونج كونج، مباراة آرسنال ضد توتنهام الودية التحضيرية، قبل انطلاق منافسات موسم 2025-26.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر

ويمكنك مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية أيضًا وأخيرًا شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

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