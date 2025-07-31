الخميس 31 يوليو 2025
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رياضة

تجمع جماهير آرسنال في هونج كونج لتشجيع الفريق أمام توتنهام (صور)

جماهير أرسنال، فيتو
جماهير أرسنال، فيتو

آرسنال وتوتنهام،  تجمع عدد كبير من جماهير أرسنال في هونج كونج  لمؤازرة فريقها أمام توتنهام  الودية والتي ستقام بينهما بعد قليل في إطار تحضيرات الفريقين، قبل بداية الموسم الكروي القادم.

كما وجهت الجماهير تحية خاصة الى فيكتور جيكيريس الوافد الجديد لأرسنال بالتقاط صورة من احتفاله الشهير بـ"تغطية الوجه".

 

 

 

تشكيل ارسنال 

تشكيل توتنهام 

 

ويجلس كل من فيكتور جيوكيريس،، وكريستيان موسكيرا ومارتن زوبيمندي على مقاعد بدلاء أرسنال.

فيكتور جيوكيريس،فيتو
فيكتور جيوكيريس،فيتو

بينما على الطرف الثاني، يرغب نادي توتنهام هوتسبير في مباراة آرسنال القادمة أن ينتصر بقيادة المدير الفني الجديد توماس فرانك، متسلحًا بنجمه الغاني الجديد محمد قدوس، القادم من صفوف فريق وست هام يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة آرسنال وتوتنهام

من المقرر إقامة مباراة آرسنال وتوتنهام الودية اليوم في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويستقبل استاد «كاي تاك بارك الرياضي» في دولة هونج كونج، مباراة آرسنال ضد توتنهام الودية التحضيرية، قبل انطلاق منافسات موسم 2025-26.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر

ويمكنك مشاهدة مباراة ارسنال وتوتنهام بث مباشر عن طريق شاشة شبكة قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية، وقناة الشارقة الرياضية الإماراتية أيضًا وأخيرًا شاشة قناة أون سبورتس المفتوحة والمجانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

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