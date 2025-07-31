«الصحة» المرور على 1032 منشأة تابعة للرقابة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان المرور على 1032 منشأة صحية، تشمل 255 مستشفى، 776 مركزًا ووحدة صحية، ومركزًا طبيًا متخصصًا، خلال النصف الأول من 2025، لتقييم الأداء وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

قاعدة بيانات محدثة لتوجيه جهود تطوير المنشآت الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد خطط تصحيحية بناءً على الزيارات الميدانية، مع تفعيل متابعة مستمرة لضمان التنفيذ، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لتوجيه جهود تطوير المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات، تدريب 22,324 متدربًا من العاملين بإدارات سلامة المرضى، عبر برامج تناولت معايير السلامة، إدارة المخاطر، والرعاية المتمركزة حول المريض، باستخدام أساليب تفاعلية ودراسات حالة عملية.

وشددت الدكتورة مروة السيد، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، على إضافة 4 برامج تدريبية جديدة ضمن خطة 2025-2026، لتعزيز ثقافة السلامة وضمان رعاية صحية متميزة تتماشى مع توجهات الدولة.

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