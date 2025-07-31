الخميس 31 يوليو 2025
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النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية في استراتيجيات القيادة للقطاع القضائي

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية في استراتيجيات القيادة للقطاع القضائي

شهد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، واللواء الدكتور أركان حرب عادل إمام حامد - مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة، صباح اليوم الخميس، فعاليات ختام "الدورة المتقدمة في استراتيجيات القيادة للقطاع القضائي"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية بالتعاون مع الكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

جاء ذلك بمشاركة ٥٠ من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة، على مدار عشرة أيام تدريبية خلال الفترة من ١٤ إلى ٣١ يوليو الجاري، بمقر الكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

وبحضور كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة هبة منصور - عضو مركز الإعلام والرصد، والمستشار الدكتور معتز الهلالي – عضو مركز التدريب القضائي ومشرف الدورة، ولفيف من قيادات الأكاديمية يتقدمهم العميد الدكتور أركان حرب تامر أبو الفتوح - نائب مدير الكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

وارتكز برنامج الدورة على عدة محاور رئيسية شملت: التخطيط والإدارة الاستراتيجية، إدارة الأزمات واستشراف المستقبل، صناعة واتخاذ القرار، بناء الجدارات القضائية فى ظل المتغيرات العالمية، والتي جرى تناولها من خلال سلسلة من المحاضرات - على مدار أيام انعقادها - جرى تقديمها على يد نخبة متميزة من المحاضرين، جاءت على النحو التالي:

-المحور الأول:

"التخطيط الاستراتيجي" وتفضل بإلقائها لواء دكتور إبراهيم هلال.

"الإدارة الاستراتيجية" وتفضل بإلقائها الدكتور شريف صلاح الدين.

"نقل الخبرة" وتفضل بإلقائها الوكيل الأول دكتور أحمد ندا - مجلس الدفاع الوطني.

-المحور الثاني:

"إدارة الأزمات والتفاوض" وتفضل بإلقائها لواء دكتورعادل عبد العليم.

"استشراف المستقبل" وتفضلت بإلقائها دكتورة  نهلة السباعي.

"نقل الخبرة " وتفضل بإلقائها لواء أركان حرب دكتور عبد الرحمن وهدان - مدير مركز الأزمات الأسبق، ومساعد رئيس هيئة العمليات.

-المحور الثالث:

"صناعة واتخاذ القرار في عصر الرقمنة" وتفضلت بإلقائها الدكتورة / غادة عامر.  

"دور القاضي في صناعة القرار وحل المشكلات" وتفضل بإلقائها عميد أركان حرب دكتور/ تامر أبو الفتوح.

-المحور الرابع:

"بناء الجدارات القضائية وقيادة التغيير" وتفضل بإلقائها المستشار دكتور/ معتز الهلالي 

"مسؤولية القاضي القائد تجاه الأمن القومي" وتفضل بإلقائها لواء أركان حرب دكتور/ بهجت فريد.  

"المتغيرات العالمية في ٢٠٢٥" وتفضل بإلقائها لواء أركان حرب دكتور/ سمير فرج.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للسيدات والسادة المستشارين المشاركين، والتقاط الصور التذكارية.

واختُتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين  المستشار محمد الشناوي، واللواء أركان حرب دكتور عادل إمام حامد، تقديرًا للتعاون المثمر بين النيابة الإدارية والكلية العسكرية لعلوم الإدارة.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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