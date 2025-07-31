القصة الكاملة لواقعة طفل المرور.. استعراض القوة والاعتداء على طالب بأدوات حادة.. الطب الشرعي يؤكد تعاطيه المخدرات.. وتحديد جلسة 3 سبتمبر لمحاكمته

حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 3 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة "أحمد. أ"، الشهير إعلاميًا بـ"طفل المرور"، واثنين آخرين، أمام محكمة الجنايات، بعد توجيه تهم استعراض القوة، والاعتداء العنيف على طالب باستخدام أدوات حادة أمام مدرسة في منطقة المقطم، جنوب القاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 21 من الشهر الماضي، حينما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة عنيفة بين مجموعتين من الطلاب في منطقة المقطم.

وتبين من التحريات أن المشاجرة بدأت داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي"، بعد مشادة كلامية تطورت لاحقًا إلى اعتداء جسدي.

في اليوم التالي، توجه المتهمون، وبينهم فتاة، إلى مكان تواجد المجني عليه، مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، واعتدوا عليه باستخدام عصا بيسبول معدنية، مما تسبب في إصابته بجروح بالغة استلزمت دخوله غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

من جانبه، قال والد الطالب المجني عليه، ويدعى يوسف، إنه تلقى استدعاء رسمي من النيابة العامة لحضور نجله جلسة تحقيق جديدة، في إطار متابعة القضية وسماع أقواله بشأن ما تعرض له من اعتداء.

وكشفت النيابة العامة أنها أمرت بعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي يوضح طبيعة الإصابات ومدة العلاج اللازمة، كما تم التنسيق مع أجهزة الأمن لسرعة جمع كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، واستدعاء شهود العيان من الطلاب الذين كانوا متواجدين وقت الحادث.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير المعمل الكيماوي وجود مواد مخدرة بحوزة أحد المتهمين، حيث تبين أن عينات البول والدم التي تم فحصها تحتوي على مادة الحشيش، وهي مادة مدرجة ضمن الجدول الأول من قانون المخدرات.

وقد قررت جهات التحقيق سابقًا إخلاء سبيل اثنين من المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما، مع استمرار التحقيقات حتى يتم الوقوف على جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.

وتواصل النيابة العامة جهودها في القضية، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون وتحقيق العدالة، لا سيما في القضايا التي تتعلق بالعنف بين الطلاب، وتؤثر بشكل مباشر على أمن المجتمع وسلوك النشء.

مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم

وكانت وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر مشاجرة عنيفة بين طلاب في منطقة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 21 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بوقوع مشاجرة بين مجموعتين من الطلاب.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 3 طلاب – اثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات – وطرف ثان مكون من 4 طلاب بينهم فتاة، وذلك إثر مشادة كلامية نشبت خلال تلقيهم درسًا بأحد مراكز الدروس الخصوصية "سنتر تعليمي" بدائرة القسم.

وفي اليوم التالي، توجه أفراد الطرف الثاني مستقلين سيارة مملوكة لوالدة أحدهم، إلى مكان تواجد الطرف الأول، وقاموا باستيقافهم في أحد الشوارع والاعتداء عليهم باستخدام عصا معدنية، مما أسفر عن وقوع إصابات بالغة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والسيارة والعصا المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بينما تواصل النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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