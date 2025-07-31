مصرع مسن أسفل عجلات أتوبيس بالمنوفية

لقي مسن مصرعه أثناء عبوره الطريق أسفل عجلات أتوبيس على طريق شبين - بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بمصرع مسن يدعى رمضان فتوح حجاج من قرية الغوري يبلغ 65 عاما أثناء عبوره الطريق أسفل عجلات أتوبيس على طريق شبين بركة السبع وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المتوفى إلى مستشفى شبين الكوم.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جميع أهالى قرية الغوري بعد سماعهم مصرع ابن قريتهم، وجار إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن لتشييع جثمانه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.