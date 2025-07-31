الخميس 31 يوليو 2025
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محافظات

مصرع مسن أسفل عجلات أتوبيس بالمنوفية

إسعاف
إسعاف

لقي مسن مصرعه أثناء عبوره الطريق أسفل عجلات أتوبيس على طريق شبين - بركة السبع بمحافظة المنوفية.  

تفاصيل الواقعة

 تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد بمصرع مسن يدعى رمضان فتوح حجاج من قرية الغوري يبلغ 65 عاما أثناء عبوره الطريق أسفل عجلات أتوبيس على طريق شبين بركة السبع وتم تحرير محضر بالواقعة وتحويل المتوفى إلى مستشفى شبين الكوم.

 وسيطرت حالة من الحزن الشديد على جميع أهالى قرية الغوري بعد سماعهم مصرع ابن قريتهم، وجار إنهاء الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن لتشييع جثمانه.

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شبين الكوم محافظة المنوفية مستشفي شبين الكوم بركة السبع اخبار حوادث المنوفية

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