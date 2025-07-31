تنبيه عاجل لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات، ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع طلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ضرورة الإسراع في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من انتهاء المرحلة.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التخلف عن تسجيل الرغبات خلال الفترة المُخصصة للمرحلة الأولى، يُفقد الطالب المنافسة على الأماكن المتاحة في هذه المرحلة، ويتم تنسيقه لاحقًا على الأماكن المتبقية فقط في المرحلة الثانية، ويضطره إلى اختيار تخصص لا يتوافق مع تطلعاته.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التزام الطلاب بالتوقيت الزمني المُعلن للمرحلة الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في تمام الساعة السابعة مساءً يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل على مدار الساعة، ويُتاح الدخول عليه من خلال الرابط:



كما أشار المتحدث الرسمي إلى استمرار تقديم الدعم الفني للطلاب من خلال معامل الحاسب الآلي المتوفرة بالجامعات الحكومية، لمساعدتهم على تسجيل الرغبات بطريقة صحيحة وآمنة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي × 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت من هنـــــــــــــا.

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

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