لاعب مانشستر يونايتد السابق ينقذ رجلا من الانتحار (فيديو)

نشر أنطونيو فالنسيا، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب الاكوادور، فيديو عبر صفحته الشخصية على انستجرام لحظة إنقاذه رجلًا من الانتحار على جسر في الإكوادور.

وكان اللاعب الإكوادوري السابق عائدًا إلى منزله، حين رأى رجلًا يحاول الانتحار عبر القفز من جسر.

فالنسيا وثّق هذه اللحظة على "إنستجرام"، وكتب: "مررتُ الليلة الماضية بتجربة غير سارة. حاول شاب الانتحار على هذا الجسر. نزلتُ من السيارة واقتربتُ منه. لم أنقذه، لكنني حاولتُ التحدث إليه، ولحسن الحظ، تعرّف عليّ، وحاولتُ أن أقول له بعض كلمات التشجيع. كان الأمر صعبًا جدًا".

وأضاف: “الحمد لله على وصول عائلته، وقرّر عدم الانتحار”.

وقال: "دعونا نعتني بأنفسنا، أذهاننا وقلوبنا. الصحة العقلية مهمة جدًا. دعونا نهتم بكل ذلك، من فضلكم. الحياة هشة جدًا".

فالنسيا 39 عامًا كان يلعب بمركز الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد بين عامي 2009 و2019، يعمل مدربًا مساعدًا في أكاديميته، بعد 4 سنوات على اعتزاله.

أنطونيو فالنسيا خاض 339 مع مانشستر يونايتد، محرزًا 9 ألقاب، بما في ذلك لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك سجل 11 هدفًا في 99 مباراة مع منتخب الإكوادور، وشارك في كأس العالم عامي 2006 و2014.

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