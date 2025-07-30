جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية يناقشان آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار

عقد جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، والمهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة، وعدد من رؤساء الشعب النوعية، لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الجهاز، أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين أجهزة الدولة والتجار، بهدف الوصول إلى أسعار عادلة تعكس التراجع في أسعار صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج، مشددًا على أن المواطن يجب أن يلمس نتائج الإصلاحات الاقتصادية في شكل انخفاض فعلي في أسعار السلع الأساسية.

وأوضح السجيني أن المبادرة المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلة، تستهدف جميع المحافظات، وتشمل السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات الأساسية، مشيرًا إلى أن الرقابة على الأسواق ستكون مشددة، لضمان تنفيذ المبادرة على أرض الواقع ومنع أية ممارسات تؤثر سلبًا على المستهلك.

من جانبه، أشاد المهندس أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بالجهود الحكومية في تحقيق الاستقرار الداخلي منذ عام 2013، مؤكدًا أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو مفتاح تجاوز التحديات الاقتصادية. وأعلن أن الغرفة بصدد عرض آليات تنفيذية تفصيلية للمبادرة على رئيس الوزراء الأسبوع المقبل.

خلال اللقاء، أعرب رؤساء الشعب التجارية عن استعدادهم الكامل للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار، وتقديم تنازلات فعلية من هامش الربح لصالح المواطن.

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت بالفعل تراجعًا مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدًا العمل على تقليل حلقات التداول لضمان أسعار عادلة.



وأبدى يحيى السني ترحيبه بإقامة معارض دائمة لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى استعداد الشعبة للتنازل عن جزء كبير من الأرباح دعمًا لاستقرار السوق.



وطالب بتحديد هامش ربح لا يتجاوز 5%، مع تقليص الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار بلا مبرر.



وقال جمال معوض إن أسعار بعض السلع، مثل الزيت، شهدت انخفاضًا كبيرًا بالفعل، مؤكدًا التزام القطاع بتقديم عروض تنافسية وتحديد هوامش ربح دنيا دعمًا للمبادرة.



وفي ختام اللقاء، شدد السجيني على أن حماية المستهلك لم تعد مسؤولية حكومية فقط، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مؤكدًا أن الجهاز، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية، سيكثف من الرقابة الميدانية على الأسواق لضمان عدالة الأسعار وتعزيز ثقة المواطن في نتائج الإصلاح الاقتصادي.

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