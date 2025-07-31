الخميس 31 يوليو 2025
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حوادث

ربة منزل متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر تستأنف على حكم حبسها

متهمة
متهمة

تقدمت ربة منزل متهمة بالإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق الواتس آب بدائرة  قسم شرطة مدينة نصر باستئناف على حكم حبسها سنة. 


البداية عندما وردت معلومات إلى  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام سيدة بممارسة الأعمال المنافية للاداب متخذة من شقة بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر والإعلان لنشاطها الإجرامي عبر تطبيق الواتس آب.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها وعثر بحوزتها على هواتف محمول ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ممارسة الاعمال المنافية للاداب قسم شرطة مدينة نصر الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة مدينة نصر

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