التضامن تنظم لقاء الدمج والتواصل لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء الدمج والتواصل لأبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظات الجمهورية، والتي شهدها مجمع الدفاع الاجتماعي على مدى 3 أيام بمحافظة الإسكندرية.

وشهد حفل الختام حضور الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والدكتورة فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، والدكتور أحمد زقيلح رئيس جمعية مصطفي كامل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد الحدث تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن اللقاء على مدى أيامه تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمسابقات التي تهدف إعادة دمج وتأهيل الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك بمشاركة فاعلة من ١٠ مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنصورة والجيزة وبمشاركة ١٦١ طفلا وطفلة و٣٥ مشرفا اجتماعيا.

وأوضح حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أن اللقاء شهد تنفيذ العديد من المسابقات التي كان لها دور مهم في إثراء الجوانب الاجتماعية لدى الأبناء، حيث تم توزيع الكوؤس والميداليات التذكارية على الفرق الفائزة.

وأشار إلى أن في دوري كرة القدم حصدت مؤسسة مجمع الدفاع المركز الاول ومؤسسة البحيرة المركز الثاني، وحلت مؤسسة نبروه في المركز الثالث.

كما شهدت المسابقة الثقافية تفاعلا واسعا بين الأطفال وحصدت مؤسسة دور التربية بالجيزة المركز الأول ومؤسسة البكاتوش المركز الثانى، وحصلت مؤسسة البحيرة على المركز الثالث.

وشارك الأبناء بالفقرات الفنية المتميزة وحصلت مؤسسة الفتاة بالإسكندرية على المركز الأول ومؤسسة القبة بنات بالقاهرة على المركز الثانى ومؤسسة دور التربية على المركز الثالث.



وفي المسابقة الدينية حصلت مؤسسة البنين بالإسكندرية على المركز الأول ومؤسسة البكاتوش على المركز الثاني ومجمع الدفاع بالإسكندرية على المركز الثالث، وحصلت مؤسسة المنصورة للفتيات على كأس التميز الأخلاقي.

كما شهد اللقاء تنظيم يوم ترفيهي للأبناء على شواطيء الإسكندرية وحفلات سمر.

وتعد مؤسسات الدفاع الاجتماعي أداة للتنمية الاجتماعية، وتقدم أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال المعرضين للخطر ليصبحوا مواطنين صالحين للاندماج بالمجتمع.

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