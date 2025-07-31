الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، فيتو
ads

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة والتي من المقرر أن يتم صرفها غدًا الجمعة.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025.

 

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 

الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كشفت عن موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 مؤكدة أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات أغسطس 2025 وذلك يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل.

 

يبلغ الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار سنويًّا.

 

وفق الهيئة القومية للتأمينات يستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

 

وبشان المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها , نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

 

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 225 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2025/7/1.


ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية اليوم ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى على زيادة بنسبة 15% بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

 

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

 

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

 يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، فيتو
موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025، فيتو

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

 

يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2025/6/30.

تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15 % أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2025/6/30.

لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35  من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 اصحاب المعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الزيادة الجديدة المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها صرف معاشات شهر أغسطس معاشات شهر أغسطس موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة موعد صرف معاشات شهر أغسطس

مواد متعلقة

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع عدد من حالات لسيدات وأطفالهن بلا مأوى

وزيرة التضامن: 800 ألف حالة جديدة في "تكافل وكرامة" خلال عام.. ولا قوائم انتظار للبطاقات

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

معاشات ماسبيرو.. 6 آلاف متقاعد يناشدون الرئيس التدخل لإنهاء "كابوس" مستحقات نهاية الخدمة.. يصرخون: “مش لاقيين الأكل ولا العلاج”.. ونقيب الإعلاميين: "أنا مش معاهم"

الأكثر قراءة

محضر تعد يكشف عن وكر لممارسة الجنس الجماعي بين الشباب في الفيوم

أول قرار من النيابة ضد ابنة مبارك المزيفة في واقعة اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

محامي ابنة مبارك المزيفة: طلبنا أخذ عينة DNA ودفعنا ببطلان القبض عليها

هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين

أب بلا قلب، قصة مقتل فتاة على يد والدها بسبب "عريس" في الشرقية

أقوى رد على شائعة طلاقهما، رامي رضوان يفاجئ دنيا سمير غانم بعرض "روكي الغلابة" (فيديو وصور)

يشمل جميع الأنواع، ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق

حالة الطقس اليوم الخميس، انخفاض جديد بدرجات الحرارة

خدمات

المزيد

الروس يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 30-7-2025

تعرف على أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 30-7-2025

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 31 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 31 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads