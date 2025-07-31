بيدرو باسكال عن مواجهة روبرت داوني جونيور: تجربة لذيذة

علق الممثل بيدرو باسكال على مواجهته للممثل روبرت داوني جونيور، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، قائلًا: “الأمر ممتع للغاية... وتجربة لذيذة بكل معنى الكلمة”.

وأضاف مازحًا عن داوني جونيور: “نحن جميعًا نناديه بـ 'Daddy Doomsday'”.

وكشف رئيس استديوهات مارفل "كيفن فايجي"، إن سيناريو فيلم Avengers Doomsday، لا يزال قيد المراجعة، على الرغم من بدء التصوير الفعلي للفيلم.

وقال كيفين في تصريحات صحفية: "يتم تحسين وتطوير سيناريو فيلم Avengers Doomsday، يوميًّا في موقع التصوير، ومن الرائع حقًّا مشاهدة ذلك يحدث... مبتكر مسلسل Loki، الكاتب "مايكل والدورن"، يعمل حاليًّا على النص أيضًا".

فيما عبر الممثل الشهير كريس إيفانز، عن حزنه لعدم عودته في فيلم مارفل الجديد "Avengers: Doomsday".

وقال كريس، في تصريحات صحفية، "من المحزن ألا أعود مع فريق المنتقمين، لكني واثق أنهم يعملون على شيء مذهل.. وسيكون الأمر أصعب عندما يُعرض الفيلم، وتشعر وكأنك لم تُدعَ إلى الحفلة".

فيما كشفت مصادر مطلعة داخل شركة ديزني أن الممثل "رايان رينولدز"، سيعود لأداء شخصية البطل الخارق Deadpool، مرة أخرى خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday.

طاقم تصوير فيلم Avengers: Doomsday في البحرين

وفي سياق متصل، ومفاجأة غير متوقعة، لم تعلن عنها استديوهات مارفل، وصل طاقم عمل فيلم AVENGERS: DOOMSDAY، إلى دولة البحرين.

وذكرت التقارير الصحفية، أن عددا من طاقم عمل فيلم Avengers: Doomsday وصل مدينة البحرين، ومن ضمنهم أحد الأخوين روسو، لتصوير عدد من مشاهد الفيلم.

وتم رصد كل من: أنتوني ماكي، وليتيتيا رايت، وتينوش هويرتا، وداني راميريز، وسيمو ليو، ووينستون ديوك، وهانا جون كامين، ومابيل كادينا وأليكس ليفينالي في موقع تصوير الفيلم بالبحرين.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول قصة فيلم مارفل، الذي يجري تصويره في الوقت الحالي Avengers Doomsday.

وذكرت التقارير أن "روبرت داوني جونيور"، الذي يجسد شخصية الشرير DoctorDoom، سيستخدم أعضاء فريقي الـ Avengers، والـ FantasticFour، لمواجهة فريق الـ XMen، وذلك خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday للوصول إلى هدفه.

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