صادرات الملابس الجاهزة ترتفع إلى 1.6 مليار دولار بالنصف الأول من 2025

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع سجلت قفزة قوية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، محققة نحو 1.608 مليار دولار، مقارنة بـ 1.283 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 25%.

حجم صادرات الملابس الجاهزة

وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن هذا النمو جاء امتدادًا للأداء الإيجابي الذي يحققه القطاع خلال الأشهر الماضية، حيث سجلت صادرات يونيو وحده 285 مليون دولار، مقابل 199 مليون دولار في نفس الشهر من 2024، بنسبة زيادة بلغت 30%، لتقترب بذلك من أعلى معدل شهري تم تسجيله هذا العام في فبراير بنسبة نمو بلغت 33%.



وحققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر سوق للقطاع طفرة بنسبة 16% لتسجل 622 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل 536 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.



من جانبه، توقع المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأداء الحالي للصادرات في القطاع سيدفع الصادرات إلى مستويات 3.7 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، متوقعًا استمرار الارتفاع بشكل سنوي بما يتراوح بين 30 إلي 25%

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