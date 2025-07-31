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رياضة

أساطير ألعاب الماء يحتفلون بدخول حسين المسلم قائمة العظماء

حسين المسلم،فيتو
حسين المسلم،فيتو

احتفل أساطير ومشاهير ألعاب الماء بالدولي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة لدخوله قائمة العظماء والمشاهير الذين أثروا العاب الماء بالكثير من الإيجابيات والمميزات التي زادت من قيمتها وشعبيتها في كل أنحاء العالم بعلاقاته المتشعبة وعقليته المنظمة.

وجاء احتفال الأساطير بالرمز حسين مسلم مدعوما بعرض فيلم وثائقي لإنجازاته ومواقفه التاريخية التي حفرت اسمه على جدران ذاكرة المجد العالمي.  

والجديد بالذكر أن الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة هو أول رئيس للاتحاد من القارة الآسيوية وثاني عربي يتولى رئاسته بعد مصطفى العرفاوي، وهو عضو الاتحاد المحلي، والمدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي، وأمين السر العام للجنة الأولمبية الكويتية.


كما مثل حسين المسلم الكويت كلاعب في منافسات السباحة، حيث شارك في دورات الألعاب العربية والآسيوية وبطولات العالم بين 1974 و1976، وانضم إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة للمرة الأولى عام 1996.


وقال المهندس ياسر إدريس الفائز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء كأول مصري: إن وجود شخصية عربية على رأس منظومة العاب الماء في العالم أمر يدعو للفخر والاعتزاز خاصة عندما يكون بعقلية وشعبية حسين المسلم مشددا على أن دخوله قائمة العظماء والمشاهير هو أمر يستحقه لاسهاماته الكبيرة في القفز بمنظومة ألعاب الماء إلى منطقة الكبار.

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حسين المسلم الاتحاد الدولي للسباحة المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي حسين مسلم ياسر إدريس

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