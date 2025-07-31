أستاذ قانون: الآن من حق مالكي الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى: إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم، يصبح نافذا اعتبارا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، طالما لم يصدر أي قانون آخر في ذلك الأمر.

ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم

وأوضح فى تصريحات لـ فيتو، أن ذلك الحكم قضى بعدم دستورية المادة 18 المتعلقة بثبات قيمة الأجرة الشهرية، وبالتالى فهو نزع القوة التنفيذية في ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم.

وأضاف فوزي، أن بموجب حكم الدستورية العليا، أصبح أمر تحديد قيمة الأجرة الشهرية مطلقا، ويحق للمالك فى قانون الإيجار القديم أن يطلب من المستأجر الزيادة المناسبة فى قيمة الأجرة الشهرية، وله أن يلجأ للقضاء حال عدم تلبية المستأجر لطلبه فى الزيادة.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، وسيكون في هذه الحالة من المؤكد، اللجوء إلى الخبراء وسوف تكثر المنازعات بالمحاكم، مضيفا: وهو الأمر الذي سبق وحذرت منه ودعوت مجلس النواب إلى الإسراع في رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية وأن يتريث في فض دور الانعقاد تجنبا لتلك المنازعات المتوقعة.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية

ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

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