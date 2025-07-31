الخميس 31 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عرض "محاكمة السيد آرثر ميلر" بالمهرجان القومي للمسرح بحضور جماهيري كبير (صور)

عرض محاكمة السيد
عرض محاكمة السيد ارثر ميلر

قدم فريق منتخب جامعة بني سويف، عرض “محاكمة السيد آرثر ميللر” إخراج يوسف المنصور، ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

مسرحية محاكمة السيد آرثر ميلر 

وشهد العرض لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية بالمهرجان برئاسة الفنان رياض الخولي، وعضوية كل من الفنان ياسر صادق، الفنانة منال سلامة، الدكتور عاطف عوض، الموسيقار وليد الشهاوي، الدكتور محمود سامي، الدكتور حاتم حافظ. 

كما ميز العرض خلال ليلتيه على مسرح الطليعة، الحضور الجماهيري الكبير الذي رفع شعار “كامل العدد”، حيث ملأ الجمهور جنبات المسرح، في أجواء رائعة. 

فريق مسرحية محاكمة السيد آرثر ميلر 

العرض بطولة كل من: حسام حسن، مروان حامد، مادونا رزق، ميرا أشرف، نوران حمدي، أحمد مصطفى، شهد خالد، مؤيد علاء، مارينا إبراهيم، يوستينا القس، ملك البنا، مارجريت عماد، مينا أكرم، كريم أحمد، وغيرهم. 

العرض ديكور أحمد شيربي، موسيقى شادي شوارب، تعبير حركي شيرين حجازي، مادة فيلمية ريهام عبد النبي، دعاية أحمد الجوهري، تدريب تمثيل باخوم عماد، إضاءة محمود الحسيني، مساعدوا الإخراج ريهام عبد النبي وسيف فؤاد، مخرج منفذ وليد حسين، دراماتورج وإخراج يوسف المنصور. 

المهرجان القومي للمسرح 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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