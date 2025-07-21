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ثقافة وفنون

يوسف المنصور يشارك في المهرجان القومي للمسرح بـ"محاكمة السيد آرثر ميللر"

مسرحية محاكمة السيد
مسرحية محاكمة السيد آرثر ميللر

يشارك المخرج يوسف المنصور في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الثامنة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض، من خلال عرض “محاكمة السيد آرثر ميللر” لفريق منتخب جامعة بني سويف. 

موعد عرض محاكمة السيد آرثر ميللر

عرض "محاكمة السيد آرثر ميللر" يقدم ضمن فعاليات المهرجان يومي ٢٩و٣٠ يوليو الجاري على مسرح الطليعة بالعتبة، في تمام التاسعة مساءا. 

فريق مسرحية محاكمة السيد آرثر ميللر 

العرض بطولة كل من: حسام حسن، مروان حامد، مادونا رزق، ميرا أشرف، نوران حمدي، أحمد مصطفى، شهد خالد، مؤيد علاء، مارينا إبراهيم، يوستينا القس، ملك البنا، مارجريت عماد، مينا أكرم، كريم أحمد، وغيرهم. 

 ديكور أحمد شيربي، موسيقى شادي شوارب، تعبير حركي شيرين حجازي، مادة فيلمية ريهام عبد النبي، دعاية أحمد الجوهري، تدريب تمثيل باخوم عماد، إضاءة محمود الحسيني، مساعدوا الإخراج ريهام عبد النبي وسيف فؤاد، مخرج منفذ وليد حسين، دراماتورج وإخراج يوسف المنصور. 

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فريق مسرحية محاكمة السيد ارثر ميللر مسرحية محاكمة السيد ارثر ميللر المهرجان القومي للمسرح المخرج يوسف المنصور محمد رياض جامعة بني سويف

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