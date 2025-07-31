الإسماعيلي يواجه سموحة وديا اليوم

يواجه نادي الإسماعيلى، نظيره سموحة، اليوم الخميس، في آخر مبارياته الودية في معسكر برج العرب بالإسكندرية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

وخاض فريق الإسماعيلى 6 مباريات ودية خلال فترة الإعداد تحت قيادة ميلود حمدى خلفا لتامر مصطفى.

وكان قد خاض الاسماعيلي مباراة أمام فريق فايد وفاز بهدفين مقابل هدف، كما فاز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في المباراة الثالثة بدون أهداف، وفى معسكر الإسكندرية ستطاع الفوز على سبورتنج بهدف نظيف، والتعادل مع السكة الحديد مودرن بهدف لمثله، والتعادل السلبى مع زد.

بينما خاض فريق سموحة 5 وديات حقق خلالها الفوز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين، وفاز الفريق السكندري على طلائع الاسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو 1/1 وفاز على فريق سبورتنج برباعية نظيفة، قبل أن يلاقي المجد السكندري اليوم.

واعتمد مجلس إدارة نادي سموحة التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، ويقود الجهاز الفني لسموحة أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا، ويعاونه في مهمته أحمد حسام كمدرب عام، وينضم إليهما حسين عامر مدربًا، ومحمد فتحي مدربًا لحراس المرمى. كما تم تعيين الدكتور عبد الحليم كامل مخططًا للأحمال لضمان جاهزية اللاعبين بدنيًا.

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