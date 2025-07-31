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محافظات

بعد أيام من ذبحه لوالده، وفاة مريض نفسي بالمنوفية

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توفي قبل قليل مدرس مهتز نفسيا كان قد أقدم على ذبح والده منتصف الشهر الجاري بقرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وأكد مصدر أن المتهم بذبح والده أصيب بوعكة صحية تسببت في وفاته، ويتم حاليا إنهاء الإجراءات لدفنه.

 

معلم ينهي حياة والده ذبحا بالمنوفية

وكان معلم، مريض نفسي، أقدم على ذبح والده داخل منزله منتصف الشهر الجاري، بقرية قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام، انتظارا لمعاينة النيابة العامة، وإنهاء التصاريح اللازمة لدفن الجثة.

تفاصيل الواقعة


وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بقيام مدرس مريض نفسي بذبح والده المسن البالغ من العمر 72 عاما داخل منزله بقرية قورص التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود المجني عليه مذبوحا داخل غرفة وملقى على الأرض، وتم ضبط المتهم.


وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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أشمون بمحافظة المنوفية اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية مركز أشمون مستشفي اشمون مستشفي اشمون العام

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