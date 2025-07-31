آخر تجهيزات ملعب الكامب نو معقل برشلونة التاريخي (فيديو)

خضع استاد كامب نو، معقل نادي برشلونة التاريخي، لاختبار فني شامل لتقييم جاهزيته من أجل استقبال المباريات قريبا، في ظل استمرار أعمال التجديد الضخمة التي يشهدها الملعب.

وعرضت الصفحة الرسمية لملعب الكامب نو آخر تجهيزات الملعب.

‼️Patience is key! Camp Nou is on track to become the largest stadium in Europe. what is coming will be worth the wait. The dimensions speak for themselves.🏟️#NouCampNou [ 📹via - Dani Pardo on YT] https://t.co/BICWezDfOz pic.twitter.com/bqznzaTrLf — CampNou Updates Live (@Obras_Camp_nou) July 28, 2025



وجاء الاختبار الذي أجري بالتعاون مع بلدية برشلونة، بعد أيام من استبعاد إقامة مباراة كأس جوان جامبر أمام كومو الإيطالي، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 10 أغسطس المقبل على الملعب ذاته.





وأعلن نادي برشلونة أن الاختبار ركز على تقييم معايير السلامة والتقنيات الحديثة في الملعب، بما في ذلك: (أنظمة الإضاءة والصوت - أجهزة الإنذار المبكر - مخارج الطوارئ والإخلاء - أنظمة إخماد الحرائق - بنية المدرجات والمنشآت السفلية.

وأشار بيان النادي إلى أن "النتائج الأولية كانت مطمئنة"، ما يمنح الفريق أملا بفتح جزئي للملعب خلال الأسابيع المقبلة.

وحتى اللحظة، لم يتم تحديد موعد رسمي لعودة الجماهير إلى كامب نو. ولهذا السبب، طلب برشلونة من رابطة الدوري الإسباني خوض أولى الجولات خارج أرضه، ريثما تنتهي الأعمال الرئيسية داخل الملعب.

وتوقعت صحيفة “AS الإسبانية” أن تكون مباراة برشلونة ضد فالنسيا يوم 14 سبتمبر المقبل في الجولة الرابعة من الليجا، أول اختبار حقيقي لاستقبال الجماهير داخل كامب نو بنسبة حضور تقارب 60% من السعة.

تصريحات مسئولي برشلونة: "لا نريد التسرع"



فيما صرح رافا يوستي، نائب رئيس نادي برشلونة، برسالة من رئيس النادي خوان لابورتا، قائلا: "لن نضع أنفسنا تحت ضغط بتحديد مواعيد، وجماهير برشلونة متحمسة جدا للعودة إلى كامب نو، لكن أولويتنا القصوى هي السلامة التامة".

وأضاف: سنواصل الاختبارات الفنية خلال الأسابيع المقبلة، وكل المؤشرات إيجابية حتى الآن.

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