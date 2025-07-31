هشام عباس بذكريات "التسعينيات" وفريق وسط البلد بـ"تكتيك مبتكر" يشعلان حفل الصيف بالإسكندرية (فيديو)

أحيا المطرب هشام عباس حفلًا غنائيًّا بإستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

وأحكم هشام عباس السيطرة على وجدان الجمهور ووسط البلد يسجل حضورًا استثنائيًّا في إستاد الإسكندرية.



وتحولت أرض ملعب إستاد الإسكندرية الرياضي الدولي إلى منصة إبداعية ليواصل صيف الأوبرا 2025 الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية إحراز نقاط نشر الفنون الجادة فى مختلف ربوع البلاد حيث التقى النجم هشام عباس وفريق وسط البلد بأبناء وزوار مدينة الثغر فى سهرة غنائية تلونت بالتفاؤل والبهجة.



وخلالها أحكم النجم هشام عباس سيطرته على وجدان الجمهور واستدعى ذكريات مجموعة من أعماله التي حققت شهرة واسعة منذ تسعينيات القرن الماضي، وبأسلوبه الجذاب الحماسى تغني بـ ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان وأنا صغير، يتربى في عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكي لي عنها، بالليل تنام العيون، ياليلة، مين اللي جوه في قلبي، ناري نارين، فينه وغيرها.



وسبقه وبتكتيك حديث ومبتكر سجل فريق وسط البلد حضورًا استثنائيًّا ونجح في أداء شوط غنائي لافت تميز بالطاقة والحيوية ليعبر عن آمال وأحلام الأجيال الجديدة بمختارات من مؤلفاته الخاصة كان منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

ويأتي المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء والذى يقام لأول مرة بإستاد الإسكندرية، والذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري.

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