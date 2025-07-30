15 ميدالية جديدة للبعثة المصرية في دورة الألعاب الإفريقية للمدارس

دورة الألعاب الإفريقية، انتهت منافسات البعثة المصرية في اليوم الرابع من دورة الألعاب الإفريقية للمدارس، المقامة حاليًّا بالجزائر وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل.

وأسفرت المنافسات اليوم عن تحقيق 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية وميداليتين برونز.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات البعثة المصرية إلى 57 ميدالية متنوعة بواقع 35 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و9 ميداليات برونزية.

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في اليوم الرابع كالتالي:

في منافسات التجديف، تم حصد ثلاث ميداليات حيث حقق اللاعب يوسف سلامة الميدالية الذهبية، كما حصلت اللاعبة مريم عوض الله على الميدالية الذهبية، وتوج الثنائى ياسين القماطي ومريم عوض الله بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي.

وفي منافسات السباحة، تم تحقيق 5 ميداليات متنوعة حيث حقق الميداليات الذهبية للمنتخب المصري كلًا من: "إبراهيم شمس الدين في سباق 200 متر متنوع، وزياد جمال في سباق 50 متر ظهر".

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: "مروان علي في سباق 50 متر ظهر، وأحمد سمير في سباق 400 متر حرة"، وتوجت سلمى عطية بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر حرة.

وفي منافسات الووشو كونغ، حقق الميداليات كلًا من: "بسملة شريف الميدالية الذهبية في وزن 52 ك، هاجر محمد الميدالية الذهبية، عمر عبده الميدالية الذهبية في وزن 56 ك، علي إبراهيم الميدالية الذهبية في وزن 65 ك، عمار محمد الميدالية الذهبية، محمد جابر الميدالية الفضية في وزن 60 ك، ويحيى محمد الميدالية البرونزية في وزن 75 ك".

وتضم البعثة المصرية نحو 156 فردًا من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، وتشارك مصر في 13 لعبة رياضية هي، "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو".

ويعد هذا الظهور المشرف تأكيدًا لريادة الرياضة المصرية على الساحة القارية، في ظل الجهود المبذولة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية لتطوير منظومة المواهب الرياضية ودعم المشاركات الدولية.

وتقام منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

ويرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.

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