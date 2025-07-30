أسامة كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحارب أمريكي بعد شهادته الصادمة عن حرب غزة

وجه الإعلامي أسامة كمال رسالة باللغة الإنجليزية، عبر برنامجه مساء dmc، إلى المحارب الأمريكي أنطوني أجيلار، الذي خدم 25 سنة في القوات الخاصة الأمريكية، واستقال مؤخرا من "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها أمريكا وإسرائيل. بسبب استخدام جيش الاحتلال سلاح التجويع وقتل الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.

وقال أسامة كمال في رسالته للمحارب الأمريكي: "عزيزي أنتوني.. شكرًا لأمانتك، وإنسانيتك.. شكرًا لشهادتك الفاضحة لأكاذيبهم ومزاعمهم.. لو أمريكا على الجانب الخطأ من التاريخ؛ أؤكد لك إن التاريخ مش هيذكر غير إجرام إسرائيل، وإجرام اللي تواطأ معاها، وصمود الفلسطينيين قصاد حرب إبادة.. التاريخ هيذكر مجموعة من الشرفاء أصحاب الضمير.. وأنت منهم.. أهلا بيك في الجانب الصحيح من المعادلة".

جرائم إسرائيل تتزايد

وعلق أسامة كمال قائلًا، إن فصول الجريمة التي تفعلها إسرائيل تتزايد، وأصحاب الضمير بداوا في الظهور، واحد تلو الآخر، معتبرا ما يحدث اختبارا للإنسانية وليس للأيديولوجية.

وأوضح كمال، أن المحارب الأمريكي استقال بعدما رأى ما يفعله جيش الاحتلال من انتهاك للقوانين الدولية، واستخدامهم سلاح التجويع.

وتابع أن المحارب الأمريكي قال: "دي مش قصتي.. دي قصة الناس اللي اتهانت واتقتلت، الناس اللي بتموت من الجوع والعنف في غزة؛ اللي شُفته هناك مش هبالغ لو قلت عليه جحيم.. خراب تام. وإحنا كأمريكا؟ مش بس ساكتين.. إحنا مشتركين. إيدينا في اللي بيحصل هناك، اللي يقول مفيش مجاعة أو دي مش إبادة.. العيب مش في عقله، العيب في إنسانيته."

وأوضح كمال، أن أنتوني شارك في كل نقاط التوزيع في كرم أبو سالم ومراكز التشغيل والكنترول الذي يدير القوافل. ورأى جرائم الحرب، ووصف المشهد بأن نقاط توزيع المساعدات كانت داخل مناطق القتال؛ وأن ذلك كان متعمدا، وهذا خرق صريح لاتفاقيات جنيف.. وخرق للمنطق والرحمة".

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