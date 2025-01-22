أسامة كمال ينعى ميمي الشربيني: كان شريكا في توسيع قاعدة مشجعي كرة القدم

نعى الإعلامي أسامة كمال، الكابتن ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق والمعلق الرياضي الكبير، والذي وافته المنية الإثنين، ليواري جسده الثرى الثلاثاء.

وقال "كمال" في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر شاشة "dmc" مساء الثلاثاء، إن الراحل كان شريكًا حقيقيًّا في توسيع قاعدة كرة القدم في مصر، على مدى عمره كله.

وتابع: "ميمي الشربيني من الناس اللي حببت أجيال في الكورة، بسبب وضعه أسس التعليق الإذاعي والتلفزيوني".

عزاء الأهلي

وسلَّط "كمال" الضوء على قرار النادي الأهلي بشأن تلقي العزاء في الراحل يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم.

واستعرض بعض اللقطات الشهيرة للمعلق الراحل، والذي اشتهر بلزماته الساخرة والمؤثرة والعالقة في أذهان الكثيرين.

وعرض برنامج مساء دي إم سي، فيديو تكريمي يرصد بعض مشاهد اللاعب الراحل والمعلق الكبير ميمي الشربيني، تحت شعار "وداعا أسطورة التعليق الرياضي".

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