الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسامة كمال ينعى ميمي الشربيني: كان شريكا في توسيع قاعدة مشجعي كرة القدم

الإعلامي أسامة كمال،
الإعلامي أسامة كمال، فيتو

نعى الإعلامي أسامة كمال، الكابتن ميمي الشربيني نجم النادي الأهلي السابق والمعلق الرياضي الكبير، والذي وافته المنية الإثنين، ليواري جسده الثرى الثلاثاء.

وقال "كمال" في برنامجه "مساء dmc" المذاع عبر شاشة "dmc" مساء الثلاثاء، إن الراحل كان شريكًا حقيقيًّا في توسيع قاعدة كرة القدم في مصر، على مدى عمره كله.

 

وتابع: "ميمي الشربيني من الناس اللي حببت أجيال في الكورة، بسبب وضعه أسس التعليق الإذاعي والتلفزيوني".

 

عزاء الأهلي 

وسلَّط "كمال" الضوء على قرار النادي الأهلي بشأن تلقي العزاء في الراحل يوم الخميس المقبل بمسجد عمر مكرم.

واستعرض بعض اللقطات الشهيرة للمعلق الراحل، والذي اشتهر بلزماته الساخرة والمؤثرة والعالقة في أذهان الكثيرين.

 

وعرض برنامج مساء دي إم سي، فيديو تكريمي يرصد بعض مشاهد اللاعب الراحل والمعلق الكبير ميمي الشربيني، تحت شعار "وداعا أسطورة التعليق الرياضي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال ميمي الشربيني وفاة ميمي الشربيني

مواد متعلقة

الأهلي يقيم عزاء الراحل ميمي الشربيني الخميس المقبل

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024/ 2025

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

مهتز نفسيا يذبـ.ـح مسنا بسكين ويتجول برأسه في الشارع بالأقصر

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت بها سيدة البدرشين مكبلة اليدين لمدة 6 سنوات (صور)

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين: سحب ممطرة على جنوب القاهرة والفيوم

والدة كهربا توجه له رسالة واللاعب يعدها بنصف مليون جنيه

أبرزهم زيزو، بيان حاسم من الزمالك بشأن تجديد عقود 5 من لاعبيه

منوعات

المزيد

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أسماء سورة التوبة وفضائلها وسبب عدم ذكر البسملة في أولها

المزيد
الجريدة الرسمية