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رياضة

اتحاد جدة يطيح بلاعبه والقادسية الأقرب لضمه

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أنه تتجه نية اتحاد جدة  للتخلص من لاعبه الشاب همام الهمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى الهمامي باهتمام العديد من الأندية السعودية، على رأسها القادسية، ومن المقرر حسم مصيره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الهمامي قد لعب الموسم الماضي معارا لنادي الخلود ونجح في إثبات نفسه بصورة كبيرة سواء كجناح أيمن أو أيسر.


وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإن إدارة الاتحاد لا تمانع في بيع اللاعب، خلال الميركاتو الجاري بعدما خرج من حسابات المدير الفني الفرنسي، لوران بلان، الذي أوصى بضرورة التخلص منه".

يذكر أن الهمامي (21 عامًا) شارك في 34 مباراة، في مختلف مسابقات الموسم الماضي رفقة الخلود، وسجل 4 أهداف وصنع 3.

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اتحاد جدة همام الهمامي صحيفة اليوم السعودية فترة الانتقالات الصيفية

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