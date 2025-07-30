وزير الرياضة يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة "أقوى رجل – سترونج مان" الدولية، التي نظمها الاتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة، وسط أجواء حماسية وتفاعل جماهيري واسع.

وتضمنت البطولة مشاركة مميزة لأبطال ذوي الهمم من اتحاد اللياقة البدنية، الذين قدموا تدريبات بدنية وألعاب شاطئية عكست قدراتهم وتميزهم، في مشهد حافل بالروح الرياضية والدعم المجتمعي لكافة فئات المجتمع.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم بطولة بهذا الحجم يعكس تطور رياضات الشارع واللياقة التنافسية في مصر، ويدعم التوجه الوطني نحو نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن مشاركة ذوي الهمم في البطولة تعكس نهج الوزارة في دمجهم بشكل كامل في المنظومة الرياضية، وتعزيز حضورهم في مختلف الفعاليات، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع الرياضي.

أشرف صبحي يشهد بطولة "سترونج مان" الدولية بالعلمين

حضر البطولة عدد من القيادات، من بينهم الدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، المحاسب محمد عثمان هارون رئيس اتحاد الشركات، محمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية، أشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وتنوعت المنافسات في البطولة بين أربع فئات رئيسية هي: فئة الكبار (رجال)، وفئة فوق 105 كجم، وتحت 105 كجم، وتحت 80 كجم، إلى جانب فئة الناشئين تحت 20 عامًا، حيث شهدت الفعاليات عروضًا قوية ومنافسات شرسة بين اللاعبين المشاركين.

كما شارك أبطال الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية في فعاليات اللياقة التنافسية التي أُقيمت على هامش البطولة، وقدموا أداءً رائعًا نال إعجاب الحضور، في إطار دعم الرياضة التنافسية لذوي القدرات الخاصة.

وتأتي هذه البطولة امتدادًا لمبادرة "EGY Fit"، التي أطلقها وزير الشباب والرياضة بهدف نشر ثقافة اللياقة التنافسية في المجتمع المصري، والوصول إلى 10 ملايين مشارك من جميع أفراد الأسرة المصرية، من خلال تنظيم فعاليات رياضية ومهرجانات بكل محافظات الجمهورية، تعزيزًا للممارسة المجتمعية للرياضة في المنزل والشارع والنادي، لما لها من أثر صحي وثقافي واقتصادي، ودورها في رفع الوعي والحد من الممارسات السلبية مثل التدخين.

تجديد ندب محمود الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

فيما أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارا، بتجديد ندب الدكتور محمود الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة.

ويتواجد محمود الصبروط في منصبه كوكيل لوزارة الشباب والرياضة بالجيزة منذ عام، حيث نال إشادة كبيرة بعد الطفرة التي تشهدها المنشآت الشبابية والرياضية بالجيزة.

وكان الصبروط يتولى منصب وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، قبل أن ينتقل لمديرية الجيزة خلفا لـ أحمد عبد الوكيل، الذي رحل إلى محافظة القاهرة، ضمن حركة تغييرات في العام الماضي.

تجديد ندب الصبروط مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، فيتو

إنجازات محمود الصبروط في وزارة الشباب والرياضة

ويعد محمود الصبروط أحد القيادات المشهود لهم بالكفاءة في وزارة الشباب والرياضة، حيث أنه من مواليد 15 يناير 1973، وحصل على دكتوراة التربية الرياضية سنة 2009، بجانب عدد من الدورات في الرياضة، كما تدرج في المناصب بعدما شغل منصب مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ثم وكيل المديرية لشئون الرياضة بالقليوبية، ورئيس لجنة المدربين بمنطقة القليوبية لكرة القدم، كما سلك مجال التدريب بنادي الشباب بطوخ ونادي الداخلية ومدير فني قطاع الناشئين بنادي بورتو.

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