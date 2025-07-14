التموين: تعيين قيادات تنفيذية جديدة بالمحافظات وتكريم عدد منها لبلوغها سن المعاش

قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكريم عدد من القيادات الذين بلغوا سن التقاعد، تقديرًا لعطائهم وجهودهم خلال سنوات خدمتهم الطويلة، في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء المؤسسي.

وقد شمل التكريم كلًا من ممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وأماني رجب رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وذلك لما قدماه من مساهمات متميزة في دعم منظومة العمل الرقابي والتخطيطي داخل الوزارة.

وفي سياق متصل وافق الدكتور الوزير على قبول استقالة كل من الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون الذهب، الذي قدم جهودًا كبيرة في تطوير ملف صناعة الذهب خلال فترة عمله، وكذلك قبول استقالة أحمد شيرين، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة الدلتا للسكر، بعد فترة من العمل شهدت تعاونًا مثمرًا.

وفي سياق متصل، أصدر وزير التموين عددًا من القرارات الوزارية بتجديد الثقة وتعيين وكلاء وزارة جدد لمديريات التموين بعدد من المحافظات ومنها (الجيزة والاسكندرية والشرقية والسويس وجنوب سيناء)، وذلك في إطار توجه الوزارة لتجديد القيادات الميدانية وتعزيز كفاءة العمل على مستوى الجمهورية، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين مستمرة في دعم الكفاءات وتشجيع القيادات الشابة وتطوير منظومة العمل الإداري، بما يخدم أهداف الدولة في بناء جهاز إداري كفء وفعال.

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