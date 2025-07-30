نجم باريس سان جيرمان يواجه شبح الغياب عن السوبر الأوروبي

بات جواو نيفيز، لاعب وسط باريس سان جيرمان، مهددا بعدم المشاركة في مباراة السوبر الأوروبي أمام توتنهام، المقرر إقامته يوم 13 أغسطس المقبل.

نيفيز قد يغيب عن السوبر الأوروبي

وحصل نيفيز على بطاقة حمراء في مباراة تشيلسي بنهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت بينهما يوم 13 يوليو/ تموز الماضي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الاحتمال الوحيد لإيقاف جواو نيفيز هو فتح تحقيق تأديبي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب البرتغالي، بعدما جذب مارك كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي من شعره.

واستبعدت الصحيفة تبدو هذه الخطوة، في الوقت الذي لم يدن حكم اللقاء اللاعب جواو نيفيز في تقريره، ولم يتلق بي إس جي أي بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن وجود تجاوز.

وأشارت إلى أن لويس إنريكي مدرب "بي إس جي"، يستعد لإشراك اللاعب البرتغالي في أول مباراة رسمية للموسم، والتي ستقام في ملعب أودينيزي الإيطالي.



وأوضحت الصحيفة أن المادة 69 من لائحة لجنة الانضباط للفيفا تنص على ترحيل عقوبة الإيقاف للمباراة الرسمية التالية في أي بطولة، ولكن هناك مادة من لائحة كأس العالم للأندية الصادرة في أكتوبر 2024 تشير إلى أن المادة 74 من لائحة فيفا أن عقوبات الإيقاف الصادرة بعد طرد لاعب أو مدرب، لا ترحل إلى بطولة أخرى.

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