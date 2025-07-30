إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة شركة إنتاج سينمائي بالهرم

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا مكون من 8 أفراد متهمين بسرقة شركة إنتاج سينمائي بالهرم إلى المحاكمة الجنائية.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين نفذوا الجريمة بكسر الأقفال، وتم توثيق الواقعة عبر فلاشات كاميرات المراقبة المثبتة بمقر الشركة.

البداية كانت بتلقي قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا من صاحب شركة إنتاج سينمائي، بأن شركته انتاج سينمائي تعرضت كافة محتويات الشركة للسرقة، من معدات تصوير، وكاميرات سينما، ووحدات إضاءة ومونتاج، بالإضافة إلى الخزينة وهاردات تحوي أعمالا فنية تشمل أفلاما ومسلسلات وإعلانات، وأفاد أن إجمالي قيمة المسروقات يتجاوز 50 مليون جنيه.

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