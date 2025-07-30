بمشاركة محمد صلاح، ليفربول يفوز على يوكوهاما بثلاثية وديا

حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على يوكوهاما الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف من مباراة الفريقين على ملعب نيسان ستاديوم، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2025-2026.

أهداف مباراة ليفربول ويوكوهاما

وتقدم فريق يوكوهاما في الدقيقة 55 عن طريق آساهي أويناكا وتعادل فريق ليفربول في الدقيقة 62 عن طريق فلوريان فيرتز ثم أحرز تري نيوني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 67 وكان نغوموها صاحب الهدف الثالث في الدقيقة 87.

ليفربول ويوكوهاما

في بداية الشوط الأول تصدي القائم لتسديدة قوية من جاكبو من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيسر لمرمى يوكوهاما.

وجاءت هجمة مرتدة لصالح ليفربول بعد تمريرة من صلاح وصلت عند جاكبو لكن الأخير لم ينجح في إيداعها في الشباك وسددها ضعيفة وصلت سهلة في يد حارس يوكوهاما.

وأتيحت تمريرة من صلاح إلى سوبوسلاي استلمها وحاول مراوغة الحارس لكن سوبوسلاي لم ينجح في تسديد الكرة وتصدى لها الحارس.

وجاءت عرضية أرضية من برادلي وصلت عند إيكيتكي قابلها بكعب القدم لكن حارس يوكوهاما تصدى للكرة، أعقبها عرضية من محمد صلاح تصدى لها دفاع يوكوهاما ووصلت سهلة في يد الحارس لكن الحكم احتسب ركنية.

واحرز يوكوهاما هدفه الأول في الدقيقة 55 بعد انطلاقة من آساهي أويناكا وسددها أرضية مرت على يسار حارس ليفربول إلى داخل الشباك

وتعادل فريق ليفربول عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 62 بعد عدة تمريرات وصلت الكرة عند فلوريان فيرتز سددها قوية على يمين حارس يوكوهاما إلى داخل الشباك

واجريت تبديلات عديدة بصفوف ليفربول بخروج كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، محمد صلاح، كودي جاكبو، دومينيك زوبوسزلاي ودخول كل من جيريمي فريمبونج، وكوستاس تسيميكاس، وأندي روبرتسون، وألكسيس ماك أليستر، وتري نيوني ريو نغوموها، وهارفي إليوت

واحرز ليفربول هدفه الثاني في الدقيقة 67 وجاء الهدف بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها تري نيوني بقدمه إلى داخل الشباك.

وجاء هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 87 بعد انطلاقة من نغوموها وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة أرضية على يسار حارس يوكوهاما إلى داخل الشباك.

تشكيل ليفربول أمام يوكوهاما

وأعلن الهولندي أرني سلوت مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة يوكوهاما الياباني

ليفربول يخوض رابع ودياته استعدادا للموسم الجديد

وخاض فريق ليفربول ثلاث مباريات ودية خلال فترة الاستعداد للموسم 2025-26، حيث بدأ الريدز سلسلة مواجهاته الودية بملاقاة بريستون نورث إند في 13 يوليو، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، قبل أن ينتصر على ستوك سيتي بخماسية دون رد، أما في المباراة الثالثة فقد تكبد الهزيمة بنتيجة 4-2 أمام ميلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.